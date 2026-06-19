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Andersen Global rafforza la propria presenza in India con JMP Advisors

Andersen Global sottoscrive un accordo di collaborazione con JMP Advisors in India, aggiungendo competenze in materia fiscale a quelle già acquisite in ambito legale nel Paese.

Con l'offerta di consulenza in materia fiscale, normativa e transazionale, JMP Advisors si rivolge a clienti nazionali e multinazionali che operano in ambienti di attività complessi e in evoluzione. L'azienda offre servizi che vanno dal diritto tributario internazionale e nazionale indiano, ai prezzi di trasferimento, alle strutture transfrontaliere, alla consulenza in materia di investimenti esteri, all’assistenza nelle operazioni, alla pianificazione successoria e alle questioni normative. Tra i suoi clienti figurano multinazionali, imprese in crescita, società finanziate da fondi di private equity e di venture capital, nonché individui e famiglie con un patrimonio netto elevato.

"La nostra strategia si è sempre incentrata sulla presentazione di linee guida chiare e fruibili in grado di aiutare i clienti a orientarsi all'interno di situazioni complesse e di proseguire nelle loro attività con un chiaro orientamento", ha affermato Jairaj Purandare, fondatore e presidente di JMP Advisors Private Limited. "La collaborazione con Andersen Global ci consente di ampliare tale strategia a livello globale, continuando a offrire consulenza approfondita e ben strutturata a clienti che operano in diverse giurisdizioni".

"JMP Advisors vanta una solida comprensione dei quadri normativo e fiscale e delle dinamiche commerciali in India", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La sua esperienza nell'ambito della consulenza a organizzazioni in questioni complesse in materia fiscale e di transazioni rafforza la nostra capacità di sostenere i clienti che devono affrontare trasformazioni aziendali in mercati chiave."

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende associate legalmente distinte e indipendenti che comprendono professionisti in materia fiscale, legale e in materia di valutazione in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'azienda associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi si avvale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue aziende associate e aziende partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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