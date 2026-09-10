AMCS nomina Richard Humphrey Direttore dei prodotti e della tecnologia

AMCS, un fornitore leader di tecnologia per il settore dei rifiuti e del riciclaggio, oggi ha annunciato la nomina di Richard Humphrey a Direttore dei prodotti e della tecnologia. Dalla sede di Boston, Humphrey dirigerà l'organizzazione globale dei prodotti della società.
Humphrey vanta oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo di software per il settore edilizio e altri contesti industriali complessi. Entra a far parte di AMCS mentre l'azienda approfondisce la sua attenzione sullo smaltimento dei rifiuti e sul riciclaggio e amplia il ruolo dell'AI nella sua piattaforma.
Ultimamente, Humphrey ha servito da Direttore dei prodotti e della tecnologia per Contruent, dove ha guidato la strategia dei prodotti per una piattaforma di gestione dei costi per l'edilizia utilizzata in importanti programmi di investimento.
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Rachael Cassidy
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