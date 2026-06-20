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Amazfit introduce Helio Strap Pro, offrendo l'intelligenza del movimento indossata per l'allenamento HYROX e ibrido

Amazfit, un marchio di punta globale di dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), oggi ha annunciato Helio Strap Pro , un sistema di allenamento indossabile progettato per aiutare gli atleti HYROX e ibridi a comprendere meglio come funziona il loro corpo sotto pressione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260618784712/it/

Amazfit Introduces Helio Strap Pro, Bringing Body-Worn Movement Intelligence to HYROX and Hybrid Training

Amazfit Introduces Helio Strap Pro, Bringing Body-Worn Movement Intelligence to HYROX and Hybrid Training

Basandosi sul modello Helio Strap senza schermo, Helio Strap Pro aggiunge un sensore di movimento dedicato, indossato in vita, che rileva i movimenti del tronco e la stabilità del corpo durante l'allenamento. Insieme al rilevamento della frequenza cardiaca sulla parte superiore del braccio e gli smartwatch Amazfit compatibili, il sistema offre un quadro più completo dello sforzo cardiaco, la qualità del movimento e il carico muscolare rispetto al solo monitoraggio da polso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Max Borges Agency per Amazfit
amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury
Responsabile delle PR, Amazfit Nord America
Mary.woodbury@zepp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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