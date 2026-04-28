Alsym Energy annuncia il successo della batteria Na-Series, sviluppata con la piattaforma di intelligenza artificiale basata sulla fisica

Alsym Energy , un pioniere nelle batterie agli ioni di sodio, non infiammabili e ad alte prestazioni, oggi ha annunciato i dettagli della piattaforma proprietaria di IA basata sulla fisica utilizzata per sviluppare le batterie agli ioni di sodio Na-Series recentemente lanciate dall'azienda. Integrando modelli basilari della fisica con l'intelligenza artificiale, i test autonomi e la diagnosi molecolare proprietaria in un sistema a circuito chiuso, Alsym sta accelerando la progettazione di batterie più sicure, economiche e commercializzate attraverso tutte le fasi del ciclo di sviluppo.