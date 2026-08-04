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Alphatax con due acquisizioni rafforza le proprie capacità nel comparto del transfer pricing

Alphatax, fornitore globale di software per la conformità fiscale, oggi annuncia le acquisizioni di TP Accurate e di Intra Pricing Solutions, iniziative mirate all'espansione delle capacità dell'azienda in materia di transfer pricing e al consolidamento di un obiettivo ambizioso: realizzare il primo sistema operativo fiscale al mondo.

Grazie a funzionalità complementari, che vanno dalle transazioni finanziarie alla documentazione, queste acquisizioni rafforzano il portfolio di Alphatax in materia di transfer pricing: TP Accurate offre software specializzato per le iniziative di finanziamento tra società di un gruppo, mentre TPGenie, il prodotto di punta di Intra Pricing Solutions, consente a multinazionali e consulenti di produrre documentazione in materia di transfer pricing grazie all'automazione intelligente e all'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Touchdown PR
alphatax@touchdownpr.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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