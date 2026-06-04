Almarai lancia il ciclo 2026 del più grande premio al mondo per la ricerca sulla sicurezza alimentare nelle regioni aride

Almarai Launches the 2026 Cycle of the World’s Largest Award for Food Security Research in Dryland Regions (Photo: AETOSWire)

Il premio riflette il crescente impegno dell'Arabia Saudita a favore dell' innovazione scientifica e della promozione di soluzioni che affrontino le sfide della sicurezza alimentare nelle regioni aride del mondo. Almarai, leader regionale nel settore agroalimentare, investe da tempo nel progresso scientifico , nell'agricoltura sostenibile e nella resilienza a lungo termine del sistema alimentare. In qualità di una delle più grandi aziende alimentari al mondo integrate verticalmente, Almarai continua a porre la ricerca e l'innovazione al centro della propria strategia, considerandole fattori essenziali per la sicurezza alimentare globale.

Riconosciuto come il più importante premio al mondo dedicato alla ricerca sulla sicurezza alimentare negli ambienti aridi, questo riconoscimento riflette una partnership tra Almarai e la King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) che dura da oltre 20 anni. Il premio rende omaggio a scienziati e istituti di ricerca il cui lavoro produce un impatto misurabile e contribuisce al progresso delle conoscenze globali in materia di sicurezza alimentare nelle regioni aride e semi-aride.

Il Premio Almarai segue un modello di candidatura particolare: i singoli individui non possono candidarsi autonomamente. Le candidature devono invece provenire da esperti qualificati in possesso di un dottorato di ricerca, mentre gli istituti di ricerca possono proporre lavori eccezionali svolti dalle proprie équipe. Questo modello rafforza l'integrità e il prestigio internazionale del premio. Il valore totale del premio, pari a 500.000 dollari, viene assegnato a un unico progetto di ricerca o istituto vincitore, a conferma dell'impegno di Almarai a sostegno dell'innovazione scientifica ad alto impatto.

Commentando il lancio del nuovo ciclo, Abdullah Alkhalid, Segretario Generale del Premio Almarai per la creatività scientifica, ha dichiarato:

"Il Premio Almarai riflette il nostro impegno nel promuovere la sicurezza alimentare globale attraverso l'innovazione scientifica. Mettendo in evidenza ricerche innovative che affrontano le sfide della sicurezza alimentare nelle regioni aride, puntiamo a contribuire a soluzioni a beneficio delle comunità di tutto il mondo. Crediamo che dare potere a ricercatori e istituzioni sia essenziale per costruire un futuro più resiliente, sostenibile e basato sulla conoscenza".

Le candidature sono aperte fino al 21 agosto 2026 e sono limitate a titolari di dottorato di ricerca qualificati e a istituti di ricerca riconosciuti.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://almaraiprize.kacst.gov.sa/

*Fonte: AETOSWire

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