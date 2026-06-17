AIRS Medical accoglie un investimento strategico per la crescita da parte di TA Associates per accelerare l'espansione globale nelle soluzioni di RMN basate sull'IA

AIRS Medical (“l'Azienda”), un leader globale nelle soluzioni di IA per l'imaging medico, oggi ha annunciato un investimento strategico per la crescita strategica da parte di TA Associates (“TA”), importante società internazionale di capitali privati. L'investimento aiuterà AIRS Medical a sviluppare la prossima fase di espansione globale, a promuovere le sue soluzioni tecnologiche in radiologia basate sull'IA e la continua innovazione dei prodotti.
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Fondata nel 2018, AIRS Medical sviluppa software nativo AI per l'accelerazione e la ricostruzione di immagini di risonanza magnetica nucleare (RMN) per supportare la velocità, la qualità delle immagini e le prestazioni dei flussi di lavoro della RMN.
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