AHS Properties: A 26 anni, Abbas Sajwani sta investendo miliardi nel futuro di Dubai

Abbas Sajwani, Founder and CEO of AHS Properties. (Photo: AETOSWire)

Il ventiseienne fondatore e amministratore delegato di AHS Properties, recentemente riconosciuto da Forbes come il più giovane miliardario arabo e il più giovane miliardario al mondo nel settore immobiliare, con un patrimonio netto di 1,9 miliardi di dollari, sta creando una delle piattaforme di sviluppo in più rapida espansione a Dubai.

Dal suo lancio nel 2021, AHS Properties si è ampliata, passando dalla riqualificazione di ville ultra-lussuose a un portafoglio multimiliardario che comprende complessi residenziali sul lungomare, spazi commerciali di classe A e grandi progetti a uso misto nei corridoi più strategici di Dubai.

Il suo fiore all’occhiello commerciale, la AHS Tower sulla Sheikh Zayed Road, è andato esaurito durante la costruzione, mentre il suo portafoglio di progetti in cantiere dovrebbe raggiungere i 50 miliardi di AED entro la fine dell’anno.

Questa crescita è sostenuta da una strategia che va contro la cautela generale del mercato.

"Il vero rischio in questo mercato non è la volatilità, ma l'attesa", ha dichiarato Sajwani. "Nel momento in cui la convinzione sembra ovvia, l'opportunità è già stata valutata".

In un momento in cui alcuni segmenti del capitale globale hanno assunto un atteggiamento attendista a causa delle incertezze geopolitiche e macroeconomiche, AHS Properties ha continuato a investire, portando avanti acquisizioni strategiche di terreni e avviando nuovi progetti immobiliari in linea con la domanda a lungo termine.

La tesi di Sajwani è strutturale, non ciclica.

Egli ritiene che Dubai stia subendo un riposizionamento permanente, da destinazione di lusso esclusiva a centro nevralgico per il capitale globale, trainata da un afflusso costante di individui con un patrimonio netto molto elevato, fondatori e società di gestione patrimoniale.

"Non si tratta di domanda a breve termine", ha dichiarato. "Si tratta di dove il capitale sceglie di vivere".

Questa prospettiva è il frutto di una precoce esperienza nei mercati finanziari. Avendo iniziato a operare nel mercato azionario a 14 anni, Sajwani ha sviluppato un approccio disciplinato e a lungo termine all'allocazione del capitale, che ora viene applicato su larga scala nel settore immobiliare.

Mentre gli investitori globali rivalutano l'esposizione geografica, AHS Properties sta emergendo come un operatore con una forte convinzione, che costruisce non in base al sentimento del mercato, ma anticipandolo.

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Informazioni su AHS Properties sono disponibili su: https://ahsproperties.com/

Fonte: AETOSWire

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