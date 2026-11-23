Agon , la società europea per l'AI della difesa, ha raccolto 70 milioni di dollari nel suo round di Serie A, volto a sviluppare l'infrastruttura necessaria per l'addestramento, la convalida e il coordinamento di sistemi di difesa autonomi.
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Tristam Constant, Agon Co-Founder and CEO
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