Agios, partner di Avanzanite Bioscience, annuncia l'approvazione di PYRUKYND® (mitapivat) nell'Unione europea per gli adulti affetti da talassemia

Avanzanite Bioscience B.V., azienda farmaceutica europea specializzata in fase commerciale in rapida crescita, che si concentra sulle malattie rare, ha comunicato oggi che il suo partner, Agios Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: AGIO), un'azienda biofarmaceutica in fase commerciale con sede a Cambridge, Massachusetts, che si dedica alla distribuzione di medicinali innovativi per pazienti affetti da malattie rare, ha annunciato che la Commissione europea ha rilasciato l'autorizzazione alla commercializzazione di PYRUKYND® (mitapivat), un attivatore orale della piruvato chinasi (PK) negli adulti per il trattamento dell'anemia associata ad alfa- o beta-talassemia trasfusionale e non trasfusionale, con una designazione di medicinale orfano.
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Adam Plich, CEO and Co-Founder of Avanzanite Bioscience.
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