Via Veneto, il nuovo volto dopo la riqualificazione

Da «strada-garage» a boulevard di rango europeo. Non tutto è già pronto, ma la metamorfosi di via Veneto è di fatto finita. Dove un tempo c’erano file di auto parcheggiate in maniera disordinata, ora ci sono ampi marciapiedi con panchine, percorsi ciclabili, aiuole verdi, rastrelliere per le biciclette e una nuova postazione di Bicimia, all’altezza di via Montello. È stata inoltre potenziata l’illuminazione pubblica e sono stati messi in sicurezza incroci e attraversamenti pedonali.

Il progetto ha coinvolto anche le strade limitrofe a via Veneto, dove sono stati ricavati i parcheggi “persi” con la riqualificazione della via principale. Complessivamente i lavori, iniziati lo scorso 26 agosto, hanno riguardato il rifacimento di circa 7.500 metri quadrati di marciapiedi pavimentati con gres rigenerato, la realizzazione di 1.200 metri quadrati di nuove aree verdi e la riasfaltatura di 6.900 metri quadrati. In tutto l’intervento, realizzato dalla F.L. Costruzioni di Capriano del Colle, è costato 3 milioni e 217mila euro.

«Si tratta di un intervento complesso, che ha suscitato molte polemiche e molte resistenze – ha spiegato l’assessore alla mobilità Federico Manzoni – ma il risultato è sotto gli occhi di tutti: abbiamo restituito spazio pubblico alla fruibilità». Biciclette, mamme con passeggini, anziani che si godono l’ombra seduti su una panchina, plateatici. «I nostri marciapiedi erano un parcheggio, ora il quartiere è più vivile e più attrattivo» ha confermato il presidente del Cdq Andra Zavaglia.

«Abbiamo spronato l’Amministrazione e il risultato è eccezionale» ha aggiunto Vittorio Carbone, presidente del comitato dei residenti di sant’Eustacchio. «La nostra città -ha concluso Laura Castelletti, sindaco facente funzione - vuole diventare città europea per le buone pratiche. Qui c’è uno spazio pubblico più bello e fruibile, un bellissimo intervento che può essere un modello da riproporre. Un progetto che all’inizio ha trovato resistenze ma che pian piano è stato condiviso attraverso un percorso di progettazione partecipata. Siamo contenti che oggi i residenti riconoscano la bontà dell’operazione. E siamo convinti che il consenso crescerà».

