In via Veneto è iniziato l'allestimento dei cantieri per i lavori di riqualificazione

La fase propedeutica è ufficialmente iniziata: in via Vittorio Veneto, a Brescia, e nelle strade limitrofe squadre di operai hanno cominciato ad allestire i cantieri per i lavori di riqualificazione che entreranno nel vivo nei prossimi giorni per concludersi in primavera.

Nelle scorse ore si è dunque provveduto alla potatura degli alberi e alla posa della segnaletica da cui scaturiranno temporaneamente nuovi sensi unici e aree di sosta. Novità che non sono sfuggite ai residenti, preoccupati per i possibili disagi che in questi giorni rischiano di aggravare il problema del traffico che tutta la zona nord ovest della città sta patendo a causa del pesante danneggimento del ponte di via Volturno.

L'allestimento del cantiere dovrebbe durare un paio di settimane, secondo il cronoprogramma della Loggia. Gli interventi di riqualificazione, che verranno eseguiti da sud a nord, per tratti, inizieranno dalla rotatoria di Campo Marte fino all'intersezione con via Tommaseo, sul lato Ovest. In questo modo sarà sempre garantita la circolazione lungo via Veneto in entrambi i sensi di marcia e anche i disagi per pedoni e ciclisti dovrebbero essere contenuti.

Tre milioni di euro l'importo dei lavori, che interesseranno asfaltature, arredo urbano, illuminazione, segnaletica e verde pubblico. Un progetto rilevante, che promette di cambiare il volto di via Veneto, ma che inevitabilmente avrà un impatto sulle abitudini di molti, residenti e commercianti. A partire dalle modifiche alla viabilità.

