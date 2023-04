Inaugurata la 94esima postazione di Bicimia in via Tommaseo

C’è una nuova postazione di Bicimia in città, la 94esima per la precisione da quando è stato inaugurato il servizio di bike sharing di Brescia.

Si trova in via Tommaseo 49 ed è stata installata nell’ambito del progetto di riqualificazione di via Veneto. È stata collocata di fronte all'ingresso dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia in modo da rispondere a un'esigenza manifestata, spiega una nota di Brescia Mobilità, da «studenti che frequentano l'istituto e potenziare in generale il servizio nella zona a beneficio anche degli altri poli attrattori (scuola Polgai, ingresso est dell'Iveco)».

L’ultima postazione di Bicimia inaugurata prima di questa è quella di Costalunga, in via Maiera. In via Tommaseo si trovano 10 stalli e come nelle altre stazioni la postazione è attiva 24 ore su 24 e illuminata tramite luce a led, che ne permette l'utilizzo in sicurezza anche durante le ore notturne.

Dal 2008, anno di lancio del servizio, sono state aperte 94 postazioni con 500 biciclette messe a disposizione.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it