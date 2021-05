Vaccini, ecco come sta andando la vaccinazione nel Bresciano

È fino a 300mila dosi in più alla settimana rispetto a quelle già ricevute, il potenziale che la Regione Lombardia auspica attraverso il meccanismo di compensazione previsto dalla struttura commissariale per l'Emergenza. È quanto si apprende da fonti sanitarie della stessa regione.

In Lombardia i cittadini che rifiutano Astrazeneca sono lo 0,5%, una delle percentuali più basse in Italia.

Nel frattempo si apre anche ai 40enni ma con calma: «Con le prenotazioni degli over 50 abbiamo riempito l'agenda delle vaccinazioni sino a metà giugno, ma speriamo presto di poter avviare la campagna vaccinale anche per i 40enni»: a fornire il quadro in Lombardia è stato il presidente della Regione Attilio Fontana.

«La campagna vaccinale sta procedendo bene - ha aggiunto -: stiamo attuando rigorosamente le indicazioni del generale Figliuolo. Attualmente stiamo viaggiando ad una media di 85mila vaccinazioni al giorno, ma potremmo presto superare le 115mila, come è già successo nei giorni scorsi, e puntare alle 140mila. Tutto dipende dalla disponibilità di vaccini».

Ma come va la campagna vaccinale in Lombardia e nel Bresciano? Il dato, aggiornato alle 5, vede nel Bresciano un aumento dello 0,56%.

