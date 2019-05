Ultime ore di maltempo, poi sole e temperature estive

«La prolungata sequenza di ondate di maltempo che hanno interessato l'Italia nel mese di maggio dopo aver raggiunto l'apice nelle scorse ore inizierà una graduale attenuazione».

Lo dicono in una nota i meteorologi di 3bmeteo.com che aggiungono: «L'alta pressione delle Azzorre si allungherà verso l'Italia nei prossimi giorni aprendo una fase più stabile e dai connotati estivi ma non per tutti».

La circolazione di bassa pressione continuerà ancora ad insistere per qualche giorno sul Mediterraneo, alimentata da apporti di aria fresca dal Nord Atlantico. Oggi il maltempo interesserà soprattutto il Nord Est e le regioni del Centro con piogge e temporali, localmente intensi tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Per quanto riguarda il territorio locale diamo una scorsa alle previsioni di Meteopassione che confermano la ripresa del bel tempo. Giovedì la rimonta da ovest dell'anticiclone delle Azzorre unito a correnti più secche settentrionali in quota determinerà un generale miglioramento del tempo su tutto il territorio provinciale, con cieli sereni sin dal mattino e per l'intera giornata. Qualche innocuo annuvolamento lo si attende solamente lungo i rilievi prealpini e pedemontani durante le ore pomeridiane, in un contesto al più variabile ma senza fenomeni attesi. Valori massimi in aumento con punte oltre i 20 gradi in pianura.

La protezione dell'alta pressione determinerà un fine settimana e weekend in compagnia di un tipo di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Qualche annuvolamento sarà tuttavia possibile sui rilievi prealpini durante le ore pomeridiane, specie nelle giornate di sabato e domenica. Temperature in generale aumento specie nei valori massimi che andranno assestandosi fra i 26 ed i 28 gradi in pianura.

Al Nord e sulla Sardegna si faranno largo i primi segnali del miglioramento per merito dell'anticiclone delle Azzorre che si allungherà verso il Mediterraneo; si aprirà così una fase dai connotati più estivi, con temperature in netta ripresa. Tuttavia la rimonta dell'anticiclone sarà parziale e interesserà soprattutto le regioni centro settentrionali.

