Turismo, il Bresciano visto (e commentato) dagli utenti del web

La provincia di Brescia è accogliente, ma il primo dei suoi punti di forza è l’enogastronomia: questo uno degli elementi che emergono dallo studio di Travel appeal commissionato da Visit Brescia.

Un'analisi per capire come è visto il nostro territorio; per redarla sono stati presi in considerazione più di 630mila commenti on line su strutture e luoghi del Bresciano e tradotti in numeri e tabelle. Ne esce una provincia che piace molto agli italiani, ma soprattutto agli stranieri: «Il grado di soddisfazione raggiunge quasi il 90% poi ci sono punti di forza come, appunto, l’accoglienza e da migliorare come l’offerta recettiva».

La provincia di Brescia è la seconda Lombardia per movimento turistico. Ma la strada da percorrere è ancora molta perchè i cosiddetti competitor sono molti, nuovi e agguerriti: si punta quindi sui social, ma anche sulla formazione degli operatori, le classiche fiere e la ricerca di nuovi mercati fuori dall'Europa a cominciare da Stati Uniti e Cina.

