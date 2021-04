Stop ai vaccini agli insegnanti: sms di disdetta ai prenotati

A partire da domani, giovedì 15 aprile, le vaccinazioni del personale scolastico in Regione Lombardia sono bloccate. Per gli appuntamenti già fissati verrà inviato un sms di disdetta e queste persone potranno prenotarsi successivamente in base alle fasce d'età, seguendo le priorità stabilite dalla campagna vaccinale.

Il Pirellone, insomma, si adegua alle disposizioni ministeriali e alle priorità previste dal piano nazionale che per il momento, oltre agli over 70, prevede di vaccinare solo alcune categorie speciali, tra cui le persone fragili e i disabili.Del personale scolastico, la cui immunizzazione era iniziata lo scorso 8 marzo , sono circa 20mila i già vaccinati nel Bresciano, 18.800 nell'Ats di Brescia e il resto nel territorio dell'Ats della Montagna, che comprende i Comuni della Valcamonica. A loro si aggiungono le forze dell'ordine.

Da domani quindi la campagna di vaccinazione massiva si concentra anzitutto sui più anziani. Finiti gli over 80 del territorio bresciano, i prossimi step coinvolgeranno gli oltre 113mila over 70 (tra i 70 e i 79 anni) e poco più di 142mila aventi diritto tra i 60 e i 69 anni. Al momento un ostacolo alla prosecuzione della campagna è rappresentato dall'approvvigionamento di vaccini, mentre non sono più criticità l'individuazione dei luoghi fisici dove inoculare i sieri e l'arruolamento di personale.

