Scuola, ecco le indicazioni su come gestire i casi Covid

Arriva una risposta sulla gestione dei contagi Covid nelle scuole. È stato inviato stamattina ai dirigenti scolastici un documento dettagliato, predisposto dal tavolo Ats e Scuola che si è riunito nei giorni scorsi, per aiutare presidi e docenti a gestire una situazione ancora molto complicata che vede solo in provincia di Brescia mille classi in Dad nell’ultima settimana.

Il documento (il nome ufficiale è «Schema sinottico delle modalità attuative della sorveglianza a scuola») va inteso come uno strumento di lavoro a supporto dei dirigenti scolastici, in attesa di altre indicazioni da parte del ministero. In altre parole, le procedure indicate dal tavolo Ats e Scuola potrebbero essere modificate o integrate nel momento in cui i ministeri della Salute o dell’Istruzione, o la stessa Regione Lombardia cui fa capo Ats, dovessero dare nuove disposizioni. Pertanto possono considerarsi valide fino a nuova indicazione: «In tal caso - sottolinea la mail di Ats Brescia ai dirigenti scolastici di Brescia - si provvederà all’aggiornamento del documento e delle informazioni fornite».

Le indicazioni del tavolo Ats-Scuola sono differenziate per ogni ordine e grado scolastico. In sostanza, per ciascuno(le trovate qui da scaricare come pdf): per esempio, nel caso di un positivo al nido, cosa deve fare la scuola, cosa fa Ats, cosa devono fare i compagni di classe, cosa devono fare gli insegnanti. Questo perché l'obiettivo del documento, più volte ribadito, è quello dia orientarsi nel mare di regole che continuano a cambiare.

Per quanto riguarda le nuove modalità di gestione del rientro a scuola dei casi positivi al Covid-19, Ats ricorda inoltre che:

si conferma che per il rientro a scuola da quarantena (contatti) non è necessario il certificato di rientroda parte del MMG/PDF ma è sufficiente il documento di inizio quarantena rilasciato da ATS corredato dal referto del tampone negativo eseguito nelle tempistiche segnalate nello schema sinottico;

(contatti) non è necessario il certificato di rientroda parte del MMG/PDF ma è sufficiente il documento di inizio quarantena rilasciato da ATS corredato dal referto del tampone negativo eseguito nelle tempistiche segnalate nello schema sinottico; per il rientro a scuola degli alunni in isolamento (casi positivi) non è piu necessario il certificato di rientro da parte del MMG/PDF ma è sufficiente il provvedimento di FINE isolamento red atto da ATS;

(casi positivi) non è piu necessario il certificato di rientro da parte del MMG/PDF ma è sufficiente il provvedimento di FINE isolamento red atto da ATS; per il rientro a scuola del personale scolastico in isolamento (casi positivi) non è necessario il certificato di rientro da parte del MMG/PDF ma è sufficiente provvedimento di INIZIO isolamento redatto da ATS corredato dal referto del tampone negativo, eseguito secondo la vigente normativa e con la tempistica indicata dal Ministero nella nota 60136 del 30/12/2021.

