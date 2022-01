A Brescia boom di studenti in Dad: chiuse 1000 classi in 7 giorni

Nuovo record di contagi e quarantene nelle scuole della Lombardia. Nella settimana tra il 17 e il 23 gennaio sono 9.441 le classi chiuse, con 115.262 alunni (18.814 nell'Ats di Milano) e 6.225 operatori scolastici in quarantena. I nuovi positivi nella popolazione scolastica sono 62.079, il 12% in più rispetto alla settimana precedente. I più colpiti sono i bambini tra 0 e 10 anni (con la punta del +74,39% nella fascia 3-5, ossia quelli ancora esclusi dai vaccini), mentre calano i contagi tra gli 11 e i 18 anni. Lo riporta il report di monitoraggio settimanale, diffuso dall'assessorato al Welfare della Regione.

Nel Bresciano, nell’ultima settimana hanno chiuso più di mille classi nelle scuole di ogni ordine e grado: sono passate da 447 a 1488 (+1.041), mentre gli alunni da 7075 a 16.889 (+9.814) e gli operatori scolastici da 305 a 749 (+444).

I numeri

Il rapporto di Regione Lombardia evidenzia come dopo la pausa natalizia a soffrire di più è la fascia tra 0 e 10 anni, ma solo la fascia 0-2 cresce di più rispetto alla settimana precedente (+37,35%), mentre in quella 6-10 l'incremento settimanale dei contagi (+24,87%) è inferiore di quasi 13 punti percentuali. La fascia 14-18 decresce di invece di oltre il 23%, 3 punti in meno nei 7 giorni.

Quanto alla copertura vaccinale, nella platea 5-11 anni, che conta 635.603 bambini, il 34,14% ha ricevuto la prima dose e il 12,16% ha completato il ciclo. Tra i 12 e i 19 anni risulta vaccinato con prima dose l'87,1% della platea (789.444) mentre l'81,9% ha completato il ciclo. Le somministrazioni della dose booster sono 187.984. L'aumento delle misure restrittive riguarda tutti i cicli scolastici, con un'impennata maggiore in nidi, materne ed elementari.

Il vademecum

Oggi, intanto, dovrebbe essere messo a disposizione degli istituti scolastici un vademecum per aiutare i dirigenti a districarsi nella giungla delle regole sulla gestione dei contagi e delle quarantene nelle scuole. Che, come abbiamo visto, sono in crescita esponenziale. Il documento dovrebbe essere pubblicato oggi, quale risultato dei lavori svolti in un duplice incontro dal tavolo interistituzionale tra scuole (con i dirigenti rappresentanti di ambito e della scuola paritaria), Ufficio scolastico territoriale nella persona della referente Federica Di Cosimo, Ats-Dipartimento prevenzione sanitaria, dirigente della scuola capofila rete «Scuole che promuovono salute».

Ieri il documento era ancora in fase di definizione e la versione finale sarà poi illustrata nella Conferenza dei servizi convocata per domani, a partire dalla mattinata. Sarà una sorta di prontuario che non conterrà certo grosse novità, non potendo di fatto derogare alle disposizioni vigenti ed in attesa di nuove indicazioni in arrivo dai ministeri della Salute e dell’Istruzione, ma che fungerà quanto meno da ulteriore supporto operativo per i presidi e i referenti Covid degli istituti, accompagnandoli in un percorso di semplificazione e di lettura delle procedure.

