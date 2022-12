Regione Lombardia ha integrato i tagli ai contributi per i teatri

Regione Lombardia fa retrofront e decide di integrare i contributi per i teatri che aveva scelto di tagliare a novembre. Al Centro teatrale bresciano arriveranno 44.450 euro in più rispetto ai 90mila preventivati un mese fa e al Teatro Grande altri 12mila euro da sommare ai 108mila annunciati. Il taglio dei fondi ai teatri bresciani si riduce quindi del -33% per il Ctb (134.450 euro) e si azzera per il Grande.

A stabilirlo è una delibera della Giunta regionale del 15 dicembre 2022, che va a integrare il contenuto di una precedente delibera del 21 novembre. Secondo quest’ultimo documento, che dettagliava i contributi agli enti culturali partecipati dal Pirellone, per le spese di gestione 2022 al Ctb sarebbero arrivati 90mila euro al posto dei 200mila prospettati dal bilancio preventivo (-55%) e al Grande 108mila invece che 120mila (-10%).

La decisione della Giunta aveva sollevato una polemica generale : una delle critiche sottolineate da più parti riguardava il fatto chee tagliare i fondi agli enti deputati alla promozione della cultura non era proprio un bel segnale.

Nella delibera del 15 dicembre il retromarcia viene giustificato con l’onda lunga della crisi per gli enti dello spettacolo innescata dalla pandemia, che necessita quindi ora un intervento maggiore da parte della Regione, visti anche la guerra in Ucraina e il generale aumento del costo della vita che sta scoraggiando gli italiani a spendere qualcosa in più.

Nel documento viene ricordata anche la qualifica di teatro di rilevante interessa culturale del Ctb, accordata da un decreto del ministero delle Attività e dei beni culturali del luglio 2017 e che prevede un supporto da parte degli enti pubblici.

