Tagli ai contributi per i teatri, il Pd chiede spiegazioni a Regione Lombardia

Monta la polemica politica dopo che si è resa nota la decisione di Regione Lombardia di tagliare i contributi ad alcuni teatri, tra i quali il Grande e il Ctb di Brescia. Il Pd regionale ha presentato un quesito a risposta immediata che verrà discusso a Milano il 6 dicembre per chiedere di spiegare le ragioni che hanno portato alla delibera XI/7366 della Giunta del 21 novembre, che ha stabilito i nuovi contributi per la gestione dei teatri nel 2022 e che per il Ctb significa 90mila euro invece dei 200mila, per il Grande 108mila al posto di 120mila.

«Una decisione arbitraria e non motivata, che tra l'altro colpisce maggiormente alcune realtà rispetto ad altre» commenta la consigliera regionale Miriam Cominelli, ex assessora all'Ambiente del Comune di Brescia. «Chiediamo di fare chiarezza su quanto sta accadendo e soprattutto di spiegare quale sia la ratio di un simile provvedimento che coinvolge anche la Fondazione Teatro Grande (-10%) e il Centro teatrale bresciano (-55%), disattendendo gli impegni sottoscritti tra Regione e i Consigli di amministrazione degli Enti».

Nella nota inviata alla stampa Cominelli insiste sulla mancanza di spiegazioni da parte dei vertici del Pirellone, che invece «dovrebbe essere pienamente consapevole della situazione di grande criticità, che mette a rischio la sostenibilità dell'esercizio stesso, in cui versano le realtà teatrali, a seguito del calo di pubblico e dell'aumento dei costi energetici».

Da Brescia arriva anche la reazione della vicesindaca e assessora alla Cultura Laura Castelletti, che su Twitter scrive: «Dalla Regione Lombardia bella pugnalata alle spalle per Brescia nell’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura».

