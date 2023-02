Regionali, Moratti a Brescia: «Voglio finire il lavoro di riforma della sanità»

Il disegno di legge sull'autonomia varato dal Governo è «una vergognosa presa in giro dei cittadini perché si parla di competenze senza risorse. I livelli essenziali di prestazione non vengono finanziati. È solo fumo negli occhi per favorire Fontana». Parole di Letizia Moratti, candidata governatore della Lombardia, pronunciate oggi pomeriggio nell'incontro elettorale promosso da Confartigianato Brescia.

«È un testo vuoto, senza alcun valore», ha aggiunto. Moratti, sollecitata dalle domande del presidente Eugenio Massetti, ha spiegato le ragioni della sua candidatura. «. Penso di poter fare la differenza per il suo rilancio». In secondo luogo, «devo finire il lavoro di riforma della sanità che avevo avviato». Moratti rivendica il merito «di avere cominciato ad affrontare il problema delle lunghe liste di attesa, che il presidente Fontana aveva prima ignorato». Allo stesso modo, «avevo iniziato ad occuparmi dei pronto soccorso». Moratti promette «che da presidente chiederò al Governo maggiori investimenti sulla sanità, che Giorgia Meloni ha invece ulteriormente penalizzato».

Autonomia, infrastrutture, formazione, accesso al credito: molti gli argomenti che Confartigianato ha sottoposto a Letizia Moratti. Sulla mobilità pubblica, ritiene fallimentare la gestione Trenord: «Il servizio ferroviario va messo a gara per tratte, come del resto è stato fatto in Germania, in Francia e anche in Veneto». Moratti promette «bandi dedicati agli artigiani», il sostegno alle imprese per l'accesso al credito, più investimenti nella cultura («Siamo la Regione fanalino di coda dell'Italia»), politiche di aiuto per le famiglie e le giovani coppie. Infine, il messaggio: «La possibilità di vincere è reale, non date retta ai sondaggi, sbagliano».

