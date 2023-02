Regionali 2023, l'affluenza alle urne nel Bresciano Comune per Comune

- Si vota oggi, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, per le elezioni regionali. Qui trovate il nostro speciale di avvicinanamento al voto, con tutte le interviste ai candidati e le posizioni dei partiti sui temi chiave della campagna elettorale. All'interno di questo articolo invece ci sono le indicazioni sulle modalità di voto ammesse.

- Qui trovate la sezione dedicata ai dati dell'affluenza Comune per Comune.

- Qui infine trovate le indicazioni relative alla legge regionale che disciplina il voto e il riparto dei seggi del Consiglio regionale

Nelle prime cinque ore di apertura dei seggi ha votato circa un bresciano su dieci. Per l'esattezza si è recato alle urne il 10,09% degli aventi diritto.

A dirlo sono i primi dati ufficializzati dal ministero dell'Interno sulle affluenze, che qui proponiamo per tutta la giornata di domenica aggiornati in tempo reale, Comune per Comune, raffrontandoli con quelli delle scorse elezioni regionali nel 2018 e nel 2013.

Chi più, chi meno

Spetta a Pavone sul Mella il primato per numero di elettori già andati alle urne: 14,56%, seguito da Cerveno a un punto percentuale di distanza.

Fanalino di coda è invece Magasa, il Comune più piccolo del Bresciano, che non va oltre il 3,73%. Stando ai dati diffusi dal Viminale, avrebbero votato circa 4 elettori, dei 133 residenti totali.

Il dato di Brescia capoluogo appare sostanzialmente in linea con quello di un decennio fa: infatti ha già votato il 10,37% dei lettori.

Se comparato con il resto della Lombardia, il quadro del Bresciano fa registrare un lieve margine in senso positivo: a livello regionale alle 12 il dato di affluenza non va infatti oltre il 9,27%. Ad abbassare la percentuale concorrono oltre che la Valtellina (dove solo il 7,41% degli aventi diritto ha già espresso la propria scelta) anche il Milanese (8,88%) che per numero di residenti pesa ovviamente in modo significativo. Meglio del Bresciano fa la vicina Bergamo, che supera il 10,32%. In pole, c'è Cremona, che si attesta sul 10,47%.

Molto più basso, per la cronaca, il dato nel Lazio, dove pure si vota per il rinnovo di Consiglio regionale e presidente: il totale non supera il 7,49%.

Il confronto

Alle ore 12 della prima giornata di voto del 2013, - quando pure si votò su due giornate - aveva votato il 17,5% degli aventi diritto. Siamo quindi di fronte ad una flessione del 7,5%, rispetto ad allora, che sconta probabilmente il fatto che dieci anni fa si votava anche per le Politiche.

Più complessa la comparazione con le ultime elezioni lombarde, quelle del 2018, visto che cinque anni fa si votò solo la domenica. A conferma del gap, è l'analogo dato di affluenza registrato nella giornata di voto alle 12, quando ai seggi si era già presentato poco meno di un elettore su quattro, vale a dire il 22,5% degli aventi diritto.

