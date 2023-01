Prosegue il deposito delle liste elettorali per le Regionali: gli aggiornamenti

Ultimo giorno, oggi, sabato, per depositare le liste per le Elezioni Regionali in programma il 12 e 13 febbraio per eleggere 80 consiglieri compreso il presidente della Regione. In Corte d’appello a Brescia tra le 8 e le 12 le forze politiche potranno presentare le loro liste provinciali. Alle 9.10 risultano depositate a Brescia 12 liste (qui l'elenco dei nomi)

Fratelli d'Italia

Sono arrivati in corte d’appello pochi minuti prima che aprisse l’ufficio elettorale. I, il segretario provinciale Diego Zarneri e la deputata Cristina Almici, hanno depositato la lista dei dieci candidati del partito di Giorgia Meloni alle regionali del 12 e 13 febbraio. Anche in questo caso nessuna sorpresa rispetto alle notizie circolate nei giorni scorsi. «Abbiamo costruito una lista che rappresenta sia i territori coinvolgendo gli amministratori, sia le categorie con professionisti e rappresentanti. -ha dichiarato Zarneri - una lista equilibrata che porterà in regione un nutrito gruppo di bresciani. Ci aspettiamo di essere ilvisto il buon lavoro del governo di Meloni, confermando se non migliorando il voto politico».

I nomi dei candidati sono:

Barbara Mazzali - Reggio Emilia (R.E.), 25 luglio 1969 Bonazzi di Sannicandro Giommaria, detto Bonazzi - Desenzano (Bs), 10 agosto 1995 Laura Magli - Brescia, 23 aprile 1970 Giorgio Bontempi - Brescia, 16 febbraio 1963 Silvia Razzi - Brescia, 25 febbraio 1972 Carlo Bravo - Pavone del Mella (Bs), 23 gennaio 1953 Emma Soncini - Brescia, 16 settembre 1976 Paolo Inselvini - Brescia, 5 ottobre 1994 Mariateresa Vivaldini - Brescia, 22 novembre 1967 Diego Invernici - Lovere (Bs), 1 agosto 1971

Rimane a questo punto l’incognita della lista Noi moderati Rinascimento Sgarbi - Fontana presidente, la dodicesima e ultima, ma solo se in queste ore i partiti del centrodestra sono riusciti a raccogliere le 1400 firme necessarie.

«Sulla lista Sgarbi non abbiamo aggiornamenti - ha detto Zarneri - Abbiamo cercato di dare una mano ma non sappiamo di più».

Terminate le procedure burocratiche, i due delegati si sono diretti di corsa a Milano dove è in programma una kermesse del partito con tutti i rappresentati del governo per mettere a fuoco i temi e preparare la campagna elettorale. Chiude la convention Giorgia Meloni in collegamento con un videomessaggio.

Noi moderati Rinascimento Sgarbi - Fontana presidente

Ore 9.06 - In corsa per le regionali c’è anche la lista Sgarbi. In Corte d’appello a Brescia questa mattina è arrivato da Milano l’avvocato Maurizio Arceri, delegato di «Noi moderati Rinascimento Sgarbi – Fontana presidente» per depositare i dieci nomi. Primo in lista per la provincia di Brescia è proprio Vittorio Sgarbi, ma nessuno dei candidati è bresciano. Grazie all’appoggio dei partiti del centrodestra, i delegati di «Noi moderati» sono riusciti a raccogliere le 1400 firme necessarie, nella nostra provincia, per poter presentare una lista di dieci nomi. Ma per poter anche concorrere alle elezioni del 12 e 13 febbraio, la lista di Sgarbi deve aver ottenuto lo stesso risultato in almeno cinque province lombarde. «Noi – assicura l’avvocato Arceri – contiamo di presentarci in tutte e undici le province della Lombardia e di riuscire ad eleggere almeno due consiglierei».

I nomi dei candidati sono:

Vittorio Sgarbi - Ferrara (Fe), 8 maggio 1952 Alda DElledonne - Milano (Mi), 12 dicembre 1967 Marco Predieri - Ivrea (To), 19 settembre 1967 Anna Monia Faraci - Bologna (Bo), 12 agosto 1972 Vincenzo Russo - Villa Literno (Ce), 25 ottobre 1964 Valenditna Ndocaj - Mirdite (Alb), 17 aprile 1976 Valsirio Scotti - Bergamo (Bg), 23 ottobre 1968 Sara Pezzoni - Milano (Mi), 27 aprile 1972 Vittore Vantini - Padova (Pd) 25 marzo 1939 Angela Randazzo - Trapani (Tp) 3 novembre 1961

