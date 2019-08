Prelibatezze e relax: estate da boom per gli agriturismi

Non solo gita fuori porta, ma anche vacanza vera e propria. Dopo la festività di Ferragosto negli agriturismi si inizia a tracciare un primo bilancio della stagione ed il risultato è che la giornata o la vacanza a contatto con la natura sono ormai una realtà consolidata, apprezzata e ricercata. Sono circa 450mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto 2019 in agriturismo all’insegna della buona tavola e del relax all’aria aperta.

È quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica nel sottolineare che si registra un sostanziale aumento del 7% rispetto allo scorso anno. Cifre che, sostanzialmente, sono confermate anche nella nostra provincia. I commenti. «Gli agriturismi bresciani con le loro bellezze e le loro peculiarità permettono ai turisti, sia italiani che stranieri, di vivere a pieno i propri giorni di relax e riposo», dichiara Tiziana Porteri di Terranostra Brescia, associazione che rappresenta gli agriturismi.

«L’offerta è decisamente ricca e ampia: infatti all’interno degli agriturismi bresciani, il turista può trovare molti servizi (dal pernottamento ai pasti e fino all’agricampeggio), che permettono quindi di rispondere alle tante richieste del mercato. I denominatori comuni di questa ampia offerta sono due: coerenza con il territorio e qualità». L’analisi è confermata anche da Gianluigi Vimercati, presidente degli agriturismi regionali di Confagricoltura Lombardia, che rimarca il trend in crescita come presenze nelle strutture agrituristiche da parte degli stranieri. «Le aziende che offrono pernottamento e pranzo hanno registrato - dice Vimercati - il tutto esaurito per il classico appuntamento di metà agosto e ciò che colpisce in positivo è che lo straniero in visita nelle città si sposta anche solo per un giorno per godersi la tranquillità della campagna o della montagna».

L’offerta bresciana è importante e variegata e si estende per tutta l’estate: per Tiziana Porteri «all’interno degli oltre 180 agriturismi di Coldiretti (su un totale provinciale di 348 imprese, ndr) è possibile trascorrere le proprie vacanze dedicandosi a varie attività ricreative, come l’equitazione, il tiro con l’arco ed il trekking ma non mancano servizi con carattere culturale, come la visita ai tanti percorsi archeologici o naturalistici. Da non dimenticare le attività delle Fattorie Didattiche che permettono ai più piccoli e alle loro famiglie di scoprire ed avvicinarsi al mondo dell’agricoltura in un modo sempre nuovo ed inedito».

A far scegliere l’agriturismo rispetto alle altre forme di ristorazione è certamente - sottolineano dalla Coldiretti - l’opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti». Fra prodotti e ricette in grande spolvero nel Ferragosto 2019 non sono mancate le prelibatezze: dai casoncelli, al pesce di lago, dallo spiedo con polenta ai salumi, ai vini ed ai formaggi della tradizione del territorio.

