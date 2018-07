Ondata di caldo in arrivo, Brescia tra le città roventi

Quella alle porte si annuncia una settimana davvero rovente per Brescia. La nostra città, infatti, è tra quelle indicate dagli esperti come le maggiormente colpite dalla intensa ondata di caldo afoso che con tutta probabilità sarà la più forte e duratura dell'estate: a confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

La prossima settimana sarà di quelle impegnative per i termometri (fosse solo per quelli...), in particolare al Centronord dove sono attesi i picchi più elevati: punte di 36-38 °C sono infatti previste su Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna. Farà molto caldo anche in montagna, in particolare sulle Alpi, dove si potranno superare i 30 °C a 1.000 metri, mentre lo zero termico si attesterà sui 4.500. Qualche grado in meno invece al Sud.

Lungo le coste «l'afa si farà sentire, ma anche su Valpadana e regioni tirreniche - prosegue l'esperto di 3bmeteo.com - con temperature percepite che potranno superare i 38 gradi.

Ad alleviare un po' l'assedio del caldo, potrebbe giungere nel corso del pomeriggio di domani e forse nella giornata di martedì qualche temporale a livello locale, come evidenziano le previsioni di Meteopassione.com. Ma il refrigerio sembra destinato comunque a non concedere particolari sconti.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it