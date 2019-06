Oggi in edicola la Regione dichiara guerra alle liste d'attesa

La Regione Lombardia dichiara guerra alle liste d'attesa per le visite mediche specialistiche. E per farlo ha acquistato 35.188 prestazioni ambulatoriali dalle strutture private, in modo da abbattere del 10% i lunghi tempi che i pazienti devono subire. Tutti i dettagli dell'operazione oggi in edicola sul Giornale di Brescia.

Nelle pagine della provincia prosegue il nostro viaggio nel post elezioni amministrative, vi raccontiamo di Bagolino, Borgo San Giacomo, Fiesse, Seniga, Villachiara, Tremosine, Marcheno, Pezzaze, Capovalle, Tavernole e Marmentino.

Tutto il Vasco Rossi in salsa bresciana nelle pagine di Cultura e Spettacoli: oggi le interviste allo storico collaboratore Diego Spagnoli e alla fan Alessandra Garatti, che ha da poco pubblicato un libro sul rocker più amato dagli italiani.

Infine nelle pagine di economia vi raccontiamo la scommessa di Angelo Moratti, che ha deciso di investire ne «La passione cycling couture» di Manerba, e-commerce dedicato al mondo della bici che propone stile e qualità italiani, estetica e design senza tempo, oltre a prezzi equi.

