Nuova impennata dei casi a scuola, 43 le classi in quarantena

Nuova impennata dei contagi a scuola. Le classi bresciane in quarantena sono salite a 43, 15 in più rispetto a una settimana fa. Di fatto il contagio negli istituti scolastici è tornato ai livelli di inizio ottobre, quando si erano contate 40 classi costrette a riattivare la didattica a distanza. Ora però le regole sono pronte a cambiare, «tagliando» di fatto i numeri. Oggi, alle 15.30, si riunirà il Tavolo Nazionale Permanente sulla sicurezza che sarà chiamato a illustrare ai sindacati il nuovo protocollo che regolerà le quarantene.

Le ultime bozze prevedono che non vi sia dad con un solo positivo; con due casi scatterà una quarantena «selettiva» a seconda che gli alunni siano vaccinati o meno; tutti a casa solo se i casi saranno almeno tre. Le nuove indicazioni sono state redatte dall’Istituto Superiore di Sanità, dai ministeri della Salute e dell’Istruzione con il contributo delle Regioni e puntano a salvaguardare il più possibile l'anno scolastico in presenza.

Intanto ilsettimanale mostra comunque una crescita dei casi positivi a scuola . «La settima settimana di rilevazione (25-31 ottobre) mostra un andamento dei contagi in crescita - vi si legge -. Si conferma l’interessamento più accentuato per la classe d’età 6-10 anni». Nell’ultima settimana di ottobre sono stati 790 i casi nelle scuole lombarde contro i 599 della settimana prima. Le classi in quarantena passano da 268 a 376.

Nella nostra provincia i numeri sono passati da 24 classi in dad (11-17 ottobre) a 28 (18-24 ottobre) a 43 (25-31 ottobre), con 855 studenti in quarantena nell’ultimo report (poco meno delle metà alle elementari) rispetto ai 551 di una settimana prima. Proseguono anche i test salivari nelle «scuole sentinella»: 11 gli istituti bresciani coinvolti nell’ultima settimana di ottobre: 738 gli studenti «invitati», 597 quelli testati, 1 caso positivo.

Ieri, intanto, dopo la «tregua» per il lungo weekend festivo, il numero di tamponi è tornato a salire (ben 143mila a livello regionale) facendo crescere anche il numero di casi: 682 in Lombardia, 90 nel Bresciano. Il tasso di positività resta comunque ai livelli dei giorni scorsi (0,47%) e anche il dato settimanale rimane stabile: 376 casi negli ultimi 7 giorni nel Bresciano, 363 nei sette giorni precedenti.

