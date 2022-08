Non c'è più nessun paziente Covid in terapia intensiva al Civile

Il trend in calo non è solo nei contagi. Ma anche nei ricoveri. A livello nazionale nell’ultima settiaman è stata registrata una diminuzione di ricoveri del 20% in area medica e del 22% in terapia intensiva. A conferma arriva la nota del Civile di Brescia: il 5 agosto, nell’ospedale cittadino, c’erano due pazienti Covid ricoverati in rianimazione; ieri nessuno.

«Si conferma il sostanziale calo nell’ultima settimana del numero dei ricoveri di pazienti positivi Covid» si legge in una nota. Sono 107 i ricoverati nei reparti di area medica. In calo anche l’afflusso di positivi al Pronto Soccorso. Dati che si accompagnano alla discesa della curva dei contagi.

Nelle ultime 24 ore nel Bresciano si sono registrati 490 positivi. Un numero che porta il dato degli ultimi sette giorni sotto quota 4mila, con l’incidenza scesa a 306 casi ogni 100mila abitanti. Una settimana fa era a quota 420. A livello regionale altri 2.975 casi con il tasso di positività (rapporto casi-tamponi) sceso al 12%. Crolla anche il numero dei ricoverati a livello regionale, in particolare in terapia intensiva: i posti letto occupati passano da 41 a 28, con il tasso di occupazione all’1,5% (a fronte di una media nazionale del 4,4%).

Giù anche i posti occupati in area medica dove l’occupazione è scesa sotto il 10%. Il rallentamento delle infezioni da SarsCoV2 si sta ora dunque riflettendo anche sui ricoveri, che si riducono dopo la stabilità registrata la settimana scorsa e la crescita delle settimane antecedenti. In netto calo anche i pazienti «con Covid», il cui ricovero è stato determinato da altre patologie ma che sono risultati positivi al tampone. Rappresentano comunque il 60% dei ricoverati. Resta la drammatica conta delle vittime: 145 quelle registrate ieri a livello nazionale, con il totale arrivato a 173.853. Sono stati invece 44 i decessi registrati in Lombardia dove il totale è salito a 41.919.

