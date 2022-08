Covid, in un mese fatte meno di ventimila quarte dosi di vaccino

Meno di un migliaio al giorno. Questa la media delle vaccinazioni anti-Covid nel Bresciano dallo scorso 12 luglio, giorno dal quale la possibilità di effettuare la quarta dose è stata ampliata a tutti gli over 60 e agli over dodici con particolari fragilità.

L’appello

Numeri ampiamente al di sotto delle attese, tant’è che la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia ha lanciato un appello: «Proteggiamoci con il vaccino». I posti disponibili sono moltissimi da oggi a fine mese. «Nella prossima settimana, così come nella seconda metà di agosto, in Lombardia c’è un’ampia disponibilità per la vaccinazione anti Covid. Invito i fragili, le persone con più di 60 anni e chi non si è ancora vaccinato a non attendere ancora». Fino al 15 agosto sono il 56% i posti disponibili nella nostra provincia (con picchi del 70 e 71% a Pavia e Cremona e del 62% a Milano), mentre da Ferragosto a fine mese la disponibilità è dell’87%.

Si va a rilento

Lo stallo non è solo lombardo. La fascia d’età che meglio ha risposto all’appello è quella degli over 80. La regione con il maggior numero di quarte dosi somministrate è la Lombardia (500mila vaccinati) seguita da Piemonte (372 mila) ed Emilia Romagna (313 mila). Fanalino di coda è la Valle d’Aosta con appena 5.104 dosi.

Da sapere

Un «invito a vaccinarsi» giunge anche da Gianni Rezza, direttore generale per la prevenzione del ministero: «Nonostante la diminuita velocità di circolazione viralee ricordiamo che la quarta dose è utile soprattutto alle persone con più di sessant’anni, soprattutto se fragili».

Le persone di età pari o superiore a 60 anni possono essere sottoposte alla quarta dose di vaccino anti Covid-19 (seconda dose di richiamo) se: sono trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo); sono trascorsi almeno 120 giorni dall’infezione Covid-19 (data del tampone positivo) successiva alla prima dose di richiamo. Con le stesse modalità possono vaccinarsi anche gli over 12, purché siano persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti.

Sul sito internet dell’Agenzia di tutela della Salute di Brescia (ats-brescia.it) sono pubblicati i giorni e gli orari di apertura dei Centri vaccinali anti Covid in cui è possibile effettuare, in base alla propria situazione vaccinale, anche la prima, la seconda e la terza. E, ovviamente, la quarta per le categorie per le quali è autorizzata. Oltre ai Centri delle tre Aziende sociosanitarie territoriali (Civile, Franciacorta e Garda) le vaccinazioni si possono fare anche nelle farmacie aderenti (l’elenco è sul sito dell’Ats). La prenotazione sul portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

