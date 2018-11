Melodie per i neonati: il biologo musicista in concerto al Civile

Emiliano Toso, il musicista biologo che suona alle cellule ha regalato le sue note a Vittoria, Benedetta, Daniel, Paolo, Mohamed, Annalisa, a poche ore dalla nascita.

In una sala del reparto di Neonatologia degli Spedali Civili di Brescia che accoglie i piccoli e le loro mamme, alla presenza anche di alcuni papà, Emiliano ha suonato dolci melodie dal suo pianoforte accordato a 432 Hz per riprodurre le vibrazioni della terra capaci di donare benessere e pace.

Un suono che apre a nuove prospettive di salute offerte dagli studi di epigenetica, la scienza che studia come ciò in cui crediamo crea ciò che siamo. Le musiche del compositore di Biella, che ha suonato anche in un laboratorio di fronte a degli embrioni, toccano gli stati emozionali più profondi. Ma non solo.

La scienza conferma sempre più la teoria della musicoterapia, già nel grembo materno. Agli Spedali Civili la ricerca parla del sentire dei feti già dalla 22esima settimana di gestazione.

