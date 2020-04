Mappe e grafici: l'evoluzione della pandemia di Covid-19

Hanno ampiamente superato quota novemila i contagi da coronavirus nel Bresciano: per l'Ats sono 9.140, mentre la Regione ha un dato di poco superiore, 9.180. Pur riconoscendo la parzialità di questi dati, la pandemia prosegue la sua espansione nella nostra provincia con una velocità più moderata rispetto alle scorse settimane.

Gli accessi agli ospedali, l'unico posto in cui vengono fatti i tamponi, stanno lentamente rallentando, anche se la pressione sull'Ospedale Civile resta sempre alta. Per quanto riguarda i test è possibile comunque in un cambio di rotta a livello regionale dopo che il Ministero della salute ha dato il via libera ai nuovi tamponi rapidi nasofaringei e alle cosiddette drive-in clinic.

In Lombardia la crescita è attestata sui livelli dei giorni scorsi, come ha sottolineato l'assessore Gallera. Milano ha ormai superato ampiamente Brescia e Bergamo in termini di contagi, ma con un rialzo meno veloce rispetto alle scorse settimane. Il messaggio che arriva dalla Regione è di non abbassare la guardia, come viene ripetuto ormai da giorni, rispettando le regole. Va in questa direzione l'obbligo di coprirsi naso e bocca quando si esce di casa.

Per quanto riguarda l'Italia, la più colpita in Europa assieme alla Spagna, al momento 88.274 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 124.632 i casi totali, con un aumento rispetto a ieri di 4.805 persone colpite. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 27.220 in Lombardia, 12.523 in Emilia-Romagna, 9.693 in Piemonte, 9.093 in Veneto, 5.054 in Toscana, 3.497 nelle Marche, 3.106 nel Lazio, 2.894 in Liguria, 2.496 in Campania, 1.973 in Puglia, 1.726 in Sicilia, 1.753 nella Provincia autonoma di Trento, 1.336 in Friuli Venezia Giulia, 1.356 in Abruzzo, 1.201 nella Provincia autonoma di Bolzano, 927 in Umbria, 789 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d'Aosta, 244 in Basilicata e 171 in Molise.

