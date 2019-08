Maltempo, il Comune di Brescia chiede lo stato d'emergenza

Sono ancora ben visibili i segni lasciati dall’ultima tempesta che si è abbattuta sul Bresciano. Edifici danneggiati, alberi sradicati e allagamenti: vento, pioggia e grandine trasportati dalla supercella hanno messo a dura prova città e provincia.

Per quanto riguarda il Comune di Brescia, la Loggia ha ufficialmente richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza in seguito ai danni causati dalla bufera di lunedì 12 agosto 2019 in territorio cittadino.

La nota, a firma del vicesindaco Laura Castelletti, è stata inoltrata agli uffici competenti della Regione Lombardia in considerazione degli ingenti danni subiti da beni di proprietà sia pubblica sia privata.

In particolare, spiega la Loggia in una nota, sono stati coinvolti dai danneggiamenti edifici, recinzioni, beni mobili, alberature, giochi, arredi urbani, segnaletica verticale, manufatti stradali e impianti di erogazione di servizi pubblici.

L'Amministrazione comunale di Brescia si impegna ora a raccogliere tutta la documentazione utile e necessaria per la dimostrazione dei danni subiti in territorio cittadino.

