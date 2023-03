Loggia 2023, Fratelli d'Italia scioglie la riserva: sostegno al candidato sindaco Fabio Rolfi

Dopo mesi di attesa, Fratelli d’Italia rompe gli indugi e ufficializza il sostegno a Fabio Rolfi per la corsa alla Loggia. Così il centrodestra si ricompatta, a meno di due mesi dalle elezioni del 14 e 15 maggio. L’attesa, ricorda una nota del partito di Giorgia Meloni, era legata alla necessità di formare prima la Giunta di Regione Lombardia.

Già al lavoro

Sul territorio, però, il lavoro con Rolfi e gli altri partiti del centrodestra è già iniziato da tempo, così come la condivisione del programma. Il gruppo consiliare e i dirigenti di partito hanno preso parte ai tavoli di lavoro già nei mesi scorsi «e non è mai mancata la collaborazione all’interno della coalizione, mancava solo l’ufficialità - precisa infatti la nota -. Fratelli d’Italia ha presentato al candidato sindaco unitario del centrodestra una piattaforma programmatica che ritiene qualificante ed essenziale per il futuro della città. Piattaforma che andrà a completare il programma elettorale del candidato sindaco e che sarà presentata ai cittadini nelle prossime settimane».

L'accordo

Alla base dell’accordo, c’è che Fratelli d’Italia esprimerà il vicesindaco, il presidente del Consiglio comunale e sarà rappresentato in Giunta da 3 a 4 assessori (in base al risultato elettorale). «Fabio Rolfi rappresenta esperienza, coerenza e concretezza - spiega il coordinatore provinciale di FdI Diego Zarneri -. Fratelli d’Italia ha sempre ribadito che alle elezioni amministrative il centrodestra sarebbe stato compatto e unito. Fabio Rolfi è il candidato che meglio può rappresentare un’idea di città differente ed è espressione degli stessi valori e principi che il governo di Giorgia Meloni e la nostra coalizione esprimono. Siamo accanto a lui per cambiare Brescia e dare alla città un’amministrazione all’altezza delle sfide che la attendono».

«Prendiamoci la Leonessa»

«Siamo la prima forza politica del centrodestra, ma con responsabilità verso i cittadini siamo capaci di assumere decisioni che vadano oltre l’interesse di parte - aggiunge la coordinatrice regionale Daniela Santanché, colei che nei mesi scorsi più ha frenato la corsa di Rolfi -. A muoverci è infatti la profonda volontà di dare alla città una nuova amministrazione di cui Fratelli d’Italia sarà uno dei pilastri fondamentali. Fabio Rolfi unisce passione per la sua città all’esperienza amministrativa. Siamo il centrodestra, governiamo il paese, la regione e la provincia. Uniti conquisteremo anche la Leonessa d’Italia».

