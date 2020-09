La situazione aggiornata del contagio da coronavirus

Sono 36 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Brescia, uno in meno rispetto a ieri, secondo quanto comunicato nel bollettino quotidiano della Regione. A fronte di 27.324 tamponi effettuati, un numero senza precedenti sul territorio, in Lombardia sono stati riscontrati 337 nuovi positivi al Sars-CoV-2: il rapporto è pari all’1,23%.

Aumentano i guariti e i dimessi (107 in totale), un solo contagio nelle province di Sondrio e di Lodi. Un paziente in meno rispetto a ieri in terapia intensiva (26), mentre aumentano a 244 i ricoverati negli altri reparti (+19). Sei i decessi, che portano il totale complessivo da inizio epidemia a 16.876.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 144, di cui 78 a Milano città;

Bergamo: 26

Brescia: 36

Como: 13

Cremona: 7

Lecco:8

Lodi: 1

Mantova: 32

Monza e Brianza: 33

Pavia: 10

Sondrio: 1

Varese: 14

A livello nazionale, resta stabile il numero delle terapie intensive, aumentate di una (121), mentre è in crescita il numero dei nuovi ricoverati con sintomi (1607, +102). Complessivamente gli attuali positivi superano quota 30 mila (30.099) con un incremento di 1.184 su ieri. Nessuna regione ha zero nuovi casi: solo la Valle d'Aosta (2), Molise (4) e Basilicata (7) sono sotto la decina.

