La scuola Audiofonetica è sempre più inclusiva

La presentazione del quarto Report d’Impatto, steso dalla Scuola Audiofonetica di Mompiano con il supporto metodologico e operativo di ALTIS Advisory Srl SB (spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), rimanda l’immagine di una scuola in salute e inclusiva a 360 gradi.

L’attenzione agli alunni con disabilità sensoriale uditiva rimane alta, ma si concentra anche sulle altre fragilità senza dimenticarsi chi non è disabile. Un modello che funziona, e anche molto bene.

Lo testimonia, appunto, il report d’impatto sull’anno 2021/2022 realizzato al fine di rendicontare i risultati delle attività svolte e gli impatti sociali generati. Un documento scientifico, presentato oggi nella sede della scuola di via Sant’Antonio alla presenza dell’assessore Federico Manzoni, che dal 2018 la Fondazione bresciana per l’educazione Monsignor Giuseppe Cavalleri, ente gestore della scuola, concretizza con l’obiettivo di far conoscere le azioni, i risultati, gli impatti e l’impegno dell’Audiofonetica.

«Dal documento si evince lo sforzo che anche nell’anno scolastico 2021/2022 è stato profuso per accrescere la soddisfazione di coloro che a vario titolo hanno interagito con l’Audiofonetica - afferma Pierpaolo Camadini, presidente della Fondazione Bresciana per l’Educazione Mons. Giuseppe Cavalleri -. È stato l’anno del ritorno ad una normalità che la pandemia ci aveva sottratto, ma è stato anche quello che ha riportato al centro dell’attenzione di tutti la drammaticità della guerra e delle sue tragiche conseguenze, temi che hanno coinvolto direttamente anche la nostra scuola, la quale ha ospitato una quindicina di bambini, in prevalenza sordi, fuggiti dal conflitto russo-ucraino».

Gli iscritti all’anno scolastico 2022/2023 sono 598: 63 sono sordi e 24 portatori di altre disabilità. Gli studenti sordi sono il 10% della popolazione scolastica, quelli sordi con altre disabilità più dell’1% e quelli con altre disabilità quasi il 5%: percentuali altissime rispetto alle altre scuole del territorio italiano. Non a caso il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in passato ha definito l’istituto un’eccellenza lombarda.

«Audiofonetica è una realtà che, ispirandosi a principi come la centralità della persona umana, l’uguaglianza e la partecipazione di ciascuno ai processi formativi, promuove l’inclusione di tutti gli alunni nella comunità scolastica - spiega la direttrice della scuola Anna Paterlini -. Propone un modello scolastico pionieristico rispetto alla normativa nazionale, capace di rispondere anche alle necessità più complesse con un numero maggiore di insegnanti, un orario funzionale, la mensa, i trasporti e un’importante dotazione di laboratori». Secondo Paterlini il report di impatto «è lo strumento concreto che testimonia come stiamo perseguendo il nostro obiettivo di promuovere lo sviluppo integrale della personalità di ciascun individuo attraverso articolate strategie educative e didattiche che valorizzano il percorso di ognuno».

