In Piazza con Noi a Gussago per Nemo

A Gussago per raccontare Nemo. Una puntata speciale quella di «In Piazza con Noi» andata in onda oggi a partire dalle 11 su Teletutto (e in streaming qui sul nostro sito) alla vigilia dell'inaugurazione del Centro clinico ad alta specializzazione contro le malattie neuromuscolari.

Tanti gli ospiti intervenuti ai microfoni di Clara Camplani e Marco Recalcati, per una mattinata nella quale alle emozioni dell'evento si sono aggiunte le note della Fanfara Taurinense degli Alpini.

Una struttura, attivata all’interno della Fondazione Casa di riposo ospedale Richiedei, che sarà destinato ai pazienti affetti da malattie quali la Sla e la Sma, da cui sono affette oltre 4mila persone nella sola Lombardia. A gestirla sarà la Fondazione Serena, che ne ha ottenuto il compito tramite un bando pubblico di Ats.

«In Piazza con Noi» ha seguito in questi giorni e seguirà anche domani la cerimonia dedicata all’apertura del reparto con la condivisione sensibile della comunità gussaghese, sindaco Giovanni Coccoli per primo, presenti le maggiori autorità bresciane, regionali e nazionali.

La diretta di Teletutto ha avuto luogo dal giardino di Nemo, mentre domani, lunedì, è fissata l’inaugurazione ufficiale della struttura dalle 10.30 alle 18, con ospiti quali Ron, Pirlo e il mezzosoprano Francesca Zanardelli.

La puntata di In Piazza con Noi sarà riproposta in replica questa sera su Teletutto dalle 20.30, e sarà poi disponibile, al pari di tutte le puntate precedenti della trasmissione sul sito di Teletutto.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it