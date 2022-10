Il chirurgo afghano fuggito ai talebani accolto dall’Università di Brescia

C’era una volta l’Afghanistan. Non perché ora non ci sia più, anzi. Non c’è nelle pagine della cronaca, nelle analisi politiche, nella «conta» dei profughi. La guerra nel cuore dell’Europa e le sue drammatiche conseguenze hanno di fatto annullato l’interesse generale su quanto accade nel lontano Oriente, eccetto quello sui grandi equilibri geopolitici tra i blocchi che tornano (meglio, continuano) ad essere contrapposti. Poi, nei corridoi del Dipartimento di Anatomia dell’Università degli Studi di Brescia diretto da Rita Rezzani incontriamo il neurochirurgo Mohammad Zahir Sha, già primario della Neurochirurgia del Royal Medical Complex, uno degli ospedali di Kabul, la capitale afghana. Al suo fianco, per affinità di interessi, il professor Marco Fontanella, direttore della Neurochirurgia universitaria dell’Ospedale Civile.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it