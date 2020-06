I 20 grandi fatti che hanno segnato Brescia negli anni Duemila

Vent'anni in venti grandi fatti bresciani. Non solo cronaca nera, ma anche economia, cultura, sport e politica. Sono 20, uno per anno, gli eventi selezionati dalla redazione del GdB e di Teletutto per fare il punto sul primo ventennio dei Duemila. Una selezione che di certo ha sacrificato una serie di avvenimenti altrettanto importanti, ma che vuole essere una panoramica variegata e ad ampio spettro di due decenni che hanno segnato città e provincia.

Ecco i 20 grandi fatti raccontati nel finale di stagione della trasmissione Messi a Fuoco andata in onda venerdì scorso (potete rivederla interamente sul sito di Teletutto) e condotta da Andrea Cittadini.

Cliccando sull'anno potrete vedere un contributo video di sintesi, curato dal reparto tecnico dell'emittente bresciana e realizzato attingendo dai nostri archivi storici.

2000

Il nome di Brescia arriva in ogni parte del mondo grazie a Roberto Baggio



Roberto Baggio con Gino Corioni - © www.giornaledibrescia.it

2001

Scoppia il caso Caffaro, una bomba inquinante nel cuore della città



L'ingresso della Caffaro - © www.giornaledibrescia.it

2002

Il delitto del branco: Desirèe Piovanelli, uccisa a 14 anni a Leno



Desirèe Piovanelli - © www.giornaledibrescia.it

2003

Si spengono le luci. Il blackout di un’intera città



Stazione al buio - © www.giornaledibrescia.it

2004

Trema la terra nel Bresciano. Paura e danni a Salò



Danni dopo il terremoto a Salò - © www.giornaledibrescia.it

2005

La scomparsa dei coniugi Donegani, uccisi dal nipote Guglielmo Gatti.

La ricostruzione della personalità dell'assassino nelle parole del suo avvocato Luca Broli)



Guglielmo Gatti uccise i suoi zii - © www.giornaledibrescia.it

2006

Hina, Elena e la famiglia Cottarelli. È l’estate degli orrori all’ombra del Cidneo



Un'estate tremenda - © www.giornaledibrescia.it

2007

La giustizia ha una nuova casa. Inaugurato il tribunale di Brescia



Il nuovo palazzo di giustizia - © www.giornaledibrescia.it

2008

Addio ad Asm, Brescia e Milano si uniscono e nasce A2A



Il termovalorizzatore di A2A - © www.giornaledibrescia.it

2009

Il Papa in visita a Brescia. Benedetto XVI in città per un giorno



Benedetto XVI a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

2010

Cesare Prandelli da Orzinuovi, l’Italia ha un ct bresciano



L'orceano alla guida della Nazionale - © www.giornaledibrescia.it

2011

Ministro, segretario di partito e sindaco. Addio a Mino Martinazzoli



Addio a Mino Martinazzoli - © www.giornaledibrescia.it

2012

La strage di San Polo. Quadruplice omicidio tra rabbia, odio e gelosia



Strage a San Polo - © www.giornaledibrescia.it

2013

Brescia ha la sua metropolitana. Inaugurata la metro della città



Taglio del nastro per la metropolitana di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

2014

Brescia, Bergamo, Milano, tre città e un’unica autostrada. Nasce la Brebemi



Aperta la Brebemi - © www.giornaledibrescia.it

2015

Il Giornale di Brescia compie 70 anni



Il GdB festeggia i 70 anni con una nuova grafica - © www.giornaledibrescia.it

2016

Si cammina sulle acque. La magia di Floating Piers



Opera d'arte sul Sebino - © www.giornaledibrescia.it

2017

Dopo 43 anni la giustizia mette la parola fine al processo per Piazza della Loggia



La strage di piazza Loggia trova un epilogo in tribunale - © www.giornaledibrescia.it

2018

Da Concesio a Brescia e poi a Roma. Paolo VI proclamato Santo



Paolo VI è santo - © www.giornaledibrescia.it

2019

Il maltempo flagella l’estate. È tempo di supercella



La supercella si abbatte sul Bresciano - © www.giornaledibrescia.it

2020

Brescia piegata dal Covid. Il coronavirus uccide più della Seconda Guerra mondiale



Brescia tra le città più colpite dal nuovo coronavirus - © www.giornaledibrescia.it

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it