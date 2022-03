Guerra in Ucraina, come aiutare: raccolte e iniziative a Brescia

In provincia di Brescia si moltiplicano le iniziative per aiutare la popolazione ucraina, colpita dalla guerra che ormai va avanti da tre settimane. Le iniziative sono tantissime, distribuite in modo capillare sul territorio: ve ne proponiamo qui di seguito alcune.

Le raccolte in città

Come abbiamo ormai imparato dalla cronaca delle ultime settimane, che hanno registrato lla grande generosità dei bresciani, il quartier generale delle raccolte è il magazzino di Folzano che da sempre è il polo degli scambi Brescia-Ucraina. Lì, ogni giorno, un gruppo di instancabili volontari ucraini riceve gli aiuti che riempiono i furgoni diretti in patria. Altre raccolte sono attive sempre in città alla parrocchia della Stocchetta, all’agenzia di viaggi di via Moretto 23/B, alla chiesa di Sant’Orsola e, ad esempio, al Punto comunità di Borgo Trento (ogni mattina dalle 9 alle 12, per informazioni: 030.3099181). O alla libreria Serra Tarantola 1889, dove si possono portare entro sabato 12 marzo farmaci integri per bambini.

Le raccolte in provincia

Farmaci

Sono molte le inziative in provincia. Ac’è un punto di raccolta all’oratorio che sta catalizzando la generosità della popolazione. Sabato 12 marzo a, negli oratori del centro, a quello di Capodimonte e all'Armadio solidale, dalle 14 alle 18 si raccolgono alimenti in scatola, pappe, latte in polvere, biscotti, pomate per bambini, pannolini, assorbenti, kit per l'igiene, torce, coperte e sacchi a pelo, medicinali. Ain piazza della Repubblica domenica 13 marzo dalle 9 alle 12 ci sarà una raccolta fondi per finanziare le attività della Croce Rossa in Ucraina e la Caritas di Brescia. Agli alpini stanno raccogliendo alimenti, vestiti per bambini e coperte: prossimo appuntamento il 15 marzo dalle 14 alle 18, nella sede delle penne nere di via Bruno Buozzi.

Gussago è in fermento e la parrocchia di Santa Maria Assunta cerca giovani di buona volontà pronti a mettersi a disposizione di servizi inerenti l’emergenza Ucraina (per informazioni contattare don Mauro al 328.3219876). In piazza Vittorio Veneto dalle 8.30 alle 12.30 domani, sabato 12 marzo, sarà allestito uno stand per la raccolta di medicinali. In particolare, si chiedono antipiretici (paracetamolo), antinfiammatori e antidolorifici (ibuprofene, acido acetilsalicilico), oltre agli antibiotici. Si cercano anche garze, bende, disinfettanti e materiali per le medicazioni.

A San Gervasio, sabato 12 marzo dalle 9 alle 18 nella piazzetta del Comune, si raccoglie metariale per la medicazione e la piccola chirurgia (qui l'elenco dettagliato dei beni richiesti).

Uova di Pasqua per la pace

La scelta del GdB Perché non organizziamo raccolte fondi per l'Ucraina, per ora

Scacchi benefici

In città undici attività, per lo più ristoranti, hanno scelto l’uovo di Pasqua, simbolo di pace, per lanciare un messaggio e raccogliere fondi da destinare al Gruppo 29 Maggio di Ghedi che, a sua volta, tende la mano alla popolazione stremata dai bombardamenti. Sono i ristoranti Classico, Preziosilla, Nineteen, Mon Petit Bistrot, Marchino, Nolli, La Torre, Gusto, Alfiere, Moma Cafè e Sobrinho. Tra pochi giorni in ciascun locale sarà possibile acquistare le uova artigianali.

Sabato 19 marzo si disputerà un torneo di scacchi organizzato da tutto il movimento bresciano per sostenere l’accoglienza di profughi ucraini. A ospitarlo, dalle 15, sarà il centro Arcadia di Lumezzane. La manifestazione prevede tre competizioni: un «open» aperto a tutti, un torneo «secondarie» riservato ai ragazzi delle scuole medie e un torneo «primarie» per i bambini delle elementari. Chi intende aderire può iscriversi attraverso il sito internet torrecavallo.it. «Gli sport e i giochi sono tutto il contrario delle guerre e delle divisioni - osservano gli organizzatori -. Lo sport unisce sotto quell’unica grande bandiera che non ha colore alcuno, tranne quello del confronto e della crescita».

Tatuaggi

Si è mobilitata per raccogliere fondi anche un’artista e tatuatrice giunta a Brescia dall’Ucraina giusto pochi giorni prima che scoppiasse la guerra. Si chiama Viola e, grazie all’ospitalità offerta da uno studio di Darfo Boario Terme, alcuni giorni fa ha iniziato a realizzare tatuaggi in cambio di fondi per il suo popolo. Insieme ad alcune amiche di origine ucraina ha inoltre inviato nel suo Paese numerosi generi di prima necessità. Pannolini, omogenizzati, kit di soccorso e molto altro che tantissimi, tra città e provincia, stanno raccogliendo.

Arte per l'Unicef

Tornando alle raccolte fondi, su questo fronte è attivo il comitato Unicef di Brescia. All’organizzazione che sostiene i bambini ha teso la mano anche Alice Pasinetti, l’illustratrice bresciana che, in pochi giorni, mettendo a disposizione le copie di un suo disegno ad acquerelli ispirato alla scena di un film ambientato in Ucraina ha raccolto 5.340 euro. E ancora: Bunkervik, il «rifugio delle idee» di via Odorici 6, in città, invita tutti gli artisti e le artiste a prendere parte alla performance «My Precious» in programma domenica 20 marzo alle 15 per dire «no» alla guerra e sostenere donne, anziani e bambini che stanno fuggendo dall’Ucraina aderendo alla raccolta fondi della Caritas di Brescia. Sarà possibile lasciare un’offerta e, in parallelo, verrà aperta un’asta benefica con opere messe a disposizione dagli artisti che aderiranno entro lunedì a myprecious.bunkervik@gmail.com.

