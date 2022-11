Giornata contro la violenza sulle donne: tra scuola e teatro per educare alla parità tra i generi

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne la Commissione per le Pari opportunità del Comune di Brescia organizza due appuntamenti a tema. Si parte sabato 26 novembre alle 10 all’auditorium San Barnaba il convegno «Dalla scuola al lavoro: un percorso di genere» L’obiettivo di fondo dell’iniziativa, che vede un parterre di relatrici interamente al femminile, è quello di educare alla parità tra i generi.

Aprirà la mattinata l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Brescia Roberta Morelli e la moderazione sarà affidata a Mariasole Bannò, professoressa associata dell’Università degli studi di Brescia.

Interverranno poi Valentina Cappelletti, sottosegretaria Cgil Lombardia, la consigliera regionale di Parità Anna Maria Gandolfi, Anna Giorgi, professoressa ordinaria dell’università della Montagna - Unimilano, la presidente del Brescia Calcio femminile Clara Gorno e Anna Tripoli, presidente Giovani imprenditori di Confindustria Brescia. Concluderanno il convegno la presidente della commissione Pari opportunità del Comune di Brescia Ippolita Sforza ed Eleonora Zaccarelli, presidente del Consiglio delle donne del Comune di Bergamo. C’è la possibilità, nei giorni prima del convegno, dialla mail. Le relatrici risponderanno nel corso dell’incontro al San Barnaba.

Sempre a San Barnaba lunedì 28 novembre alle 20.30 andrà in scena «Raccontami una donna», concerto musico-teatrale a cura del gruppo musicale Trait d’Union e l’associazione culturale La Fionda per sensibilizzare gli studenti contro la violenza sulle donne e far conoscere l’operatività dei centri antiviolenza. L’ingresso alla serata è libero.

