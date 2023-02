Fiera di San Faustino, il ritorno dopo due anni con 602 bancarelle

Oltre quota 600. Secondo tradizione finalmente ritrovata, dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, torna la fiera dei Santi Faustino e Giovita.

Il tracciato della fiera interesserà via San Faustino, piazza Loggia, largo Formentone, piazzetta Bella Italia, piazza Vittoria, via X Giornate, via IV Novembre, via Alessandro Volta, via della Posta, monte di Pietà, contrada del Carmine, rua Sovera, via Elia Capriolo, via Gramsci, via XXIV Maggio, corso Zanardelli.

Stand da tutta Italia

Per l'esattezza saranno 602 gli stand due dei quali destinati ai produttori agricoli. Molte le categorie di prodotti come di consueto in vendita: capi di abbigliamento, accessori, alimentari, articoli per la casa, prodotti di artigianato, biancheria per la casa, bigiotteria, calze, calzature, articoli per animali, dolciumi e giocattoli, intimo, libri, pelletteria, quadri e stampe.

Le richieste di partecipazione degli operatori sono state 641 e sono giunte da tutta Italia: 10 dall’Abruzzo, 2 dalla Calabria, 4 dalla Campania, 65 dall’Emilia-Romagna, 2 dal Friuli, 16 dal Lazio, 15 dalla Liguria, 4 dalle Marche, 1 dal Molise, 343 dalla Lombardia, 56 dal Piemonte, 13 dalla Puglia, 1 dalla Sardegna, 3 dalla Sicilia, 60 dalla Toscana, 4 dal Trentino, 9 dall’Umbria e 33 dal Veneto.

Le variazioni

La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi - fa sapere il Comune - è stata redatta considerando le maggiori presenze maturate nelle precedenti edizioni della fiera e, in caso di parità, l’anzianità di iscrizione al registro delle imprese. In questa edizione, a causa della presenza di una struttura espositiva temporanea del Festival delle luci, si è reso necessario sopprimere quattro posteggi in Piazza Loggia. Gli assegnatari sono stati convocati per la scelta di un nuovo posto. Sono stati inoltre soppressi permanentemente sei posteggi in via X Giornate a causa della presenza di nuovo arredo urbano e di una soletta non carrabile. I posteggi sono stati recuperati lungo il percorso della fiera.

Sicurezza

Per garantire la sicurezza in fiera Areu 118 ha allestito numerosi punti di assistenza nei quali saranno presenza medici, equipe sanitarie, soccorritori a piedi, ambulanze. Le postazioni saranno collocate in via San Faustino all’angolo con via Porta Pile, in via San Faustino all’angolo con contrada del Carmine, in largo Formentone, in corso Zanardelli all’angolo con via Mazzini e in via Gramsci all’angolo con via Moretto. Le postazioni dei Vigili del Fuoco saranno in via San Faustino all’angolo con via Porta Pile, in largo Formentone e in via Gramsci all’angolo con via Moretto.

I divieti

In occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita dalle 8 alle 22 di mercoledì 15 febbraio nelle strade e nelle piazze in cui si svolgerà la manifestazione, sarà vietato nell’area prodotti pirotecnici, spray urticanti e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Gli operatori della fiera, inoltre, nello stesso periodo non potranno somministrare sul posto bevande in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori simili. Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 650 del codice penale e gli organi di Polizia verificheranno che queste disposizioni siano rigorosamente osservate.

Bus, metro, parcheggi e Bicimia

Mercoledì 15 febbraio bus e metro avranno orari modificati e potenziati. I bus seguiranno l’orario previsto nei giorni feriali, ad eccezione delle corse scolastiche nelle fasce orarie di punta (ore 07.00-8:30 e ore 12.30-14.30) che non verranno effettuate. La metropolitana seguirà invece un orario potenziato rispetto ai festivi ordinari, e prolungherà il servizio fino all’una di notte per la Festa delle Luci A2A!

Per chi arriva in città con l’auto sono a disposizione i parcheggi scambiatori: l’auto può essere lasciata nei parcheggi di Sant’Eufemia - Buffalora e Poliambulanza (per chi arriva dalla zona sud) oppure nei parcheggi di Prealpino e Casazza (per chi arriva dalle zone a nord di Brescia) per raggiungere il centro storico e in particolare le fermate di Vittoria e San Faustino con la metro. Il parcheggio di piazza Vittoria sarà invece chiuso al pubblico, abbonati compresi, dalle ore 23.45 di martedì 14 febbraio fino alle ore 6.00 di giovedì 16 febbraio.

Chi non teme il freddo può utilizzare Bicimia, il servizio di bike sharing con 93 postazioni in tutta la città che mercoledì 15 febbraio sarà regolarmente attivo, ad eccezione delle postazioni in piazza Rovetta e corso Zanardelli che dalle ore 18.00 del 14 febbraio e fino alle ore 6.00 del 16 febbraio saranno temporaneamente fuori servizio per consentire lo svolgimento della Fiera.

