Elezioni regionali, torna in pista il nome di Emilio Del Bono

Guardando al toto nomi, sembrano essere ormai archiviati quelli dell’economista ed ex direttore del dipartimento Affari fiscali del Fondo monetario internazionale, Carlo Cottarelli, di Giuliano Pisapia, ma anche quello del sindaco di Milano, Beppe Sala che ha più volte fatto il suo endorsement al sindaco Emilio Del Bono. Sala non sarebbe l’unico a sostenere la candidatura alla presidenza della Lombardia del numero uno di Palazzo Loggia, anzi. Del Bono avrebbe dalla sua il sostegno dei sindaci.

Stando alle prime indiscrezioni, comunque, in casa centrosinistra i tempi per ufficializzare il candidato o la candidata per cercare di battere il centrodestra alle Regionali potrebbero slittare a settembre.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it