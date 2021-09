Covid, vaccini e contagio: i dati nel Bresciano e in Italia

Sono 304 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia, di cui 35 a Brescia. A livello regionale, a fronte di 54.810 tamponi eseguiti, il tasso di positività è allo 0,55% (ieri era all’1%). Sono 10 i decessi delle ultime 24 ore, che portano la somma delle vittime da inizio pandemia a 34.022.

Aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (+3, totale 61), mentre calano i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri ordinari (-22, totale 379).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Bergamo 21, Brescia 35, Como 27, Cremona 12, Lecco 9, Lodi 11, Monza Brianzo 31, Milano 110, Mantova 7, Pavia 14, Sondrio 5, Varese 7.

La campagna vaccinale nel Bresciano

Prosegue la campagna vaccinale nella nostra provincia. A ricevere la prima dose è il 90,02% della popolazione target, per 970mila prime dosi inoculate e 852.707 seconde dosi.

Il contagio in Italia

Sono 3.099 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 3.525) a fronte di 276.221 tamponi effettuati su un totale di 91.398.852 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i decessi (ieri 50), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 130.697. Con quelli di oggi diventano 4.660.314 i casi totali in Italia.

Attualmente i positivi sono 102.244 (-330), 98.326 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.435 di cui 483 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.427.373 con un incremento di 3.385 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (422), poi Emilia Romagna (340), Lombardia (304), Veneto (316).

