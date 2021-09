Covid, i contagi in Italia, in Lombardia e nel Bresciano

Sono 3.525 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.797. Sono invece 50 le vittime in un giorno (ieri erano state 52).

Sono 357.491 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 277.508. Il tasso di positività è dell'1%, in calo rispetto al dato di ieri (1,4%).

Sul fronte dei ricoveri, sono 481 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.497, ovvero 56 meno di ieri.

Nel Bresciano, oggi si contano 73 nuovi casi, un dato sostanzialmente in linea con quello dei giorni scorsi (ieri erano 57, giovedì 67), con un lieve aumento, con ogni probabilità da ricondurre allo speculare aumento del numero di tamponi registrato a livello regionale, passati da 53.571 a 66.355. E proprio a livello regionale sono 478 i nuovi positivi totali delle ultime 24 ore (ieri 488), accanto ai quali si contano 8 decessi.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 401 di cui 58 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 10.308 soggetti. Su questo fronte rileva il dato bresciano: sono infatti 70 i pazienti affetti da Covid ricoverati negli ospedali della nostra provincia.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 146, Brescia 73, Varese 74, Monza e Brianza 38, Como 15, Bergamo 36, Pavia 35, Mantova 8, Cremona 15, Lecco 5, Lodi 9, Sondrio 9.

