Covid, la curva dei contagi stabile in Italia e nel Bresciano

La curva dei contagi da Covid appare sostanzialmente stabile guardando i dati diffusi dal Ministero della Salute, tanto a livello nazionale, quanto sul fronte lombardo e da ultimo bresciano. Ma vediamo nel dettaglio l'andamento di nuovi casi e la pressione sulla macchina sanitaria.

In Lombardia e nel Bresciano

A fronte di 129.067 tamponi effettuati sono 11.136 le persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'8,6%, di poco al di sopra di quello di ieri che era dell'8,4%.

Calano i ricoveri nei reparti ordinari di 158 per un totale di 2.656 persone ricoverate, il che porta il tasso di occupazione dei posti letto al 25,40%. Allo stesso modo scende anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, -2 per un totale di 214 ricoverati: il tasso di occupazione anche in questo caso si riduce sia pur di poco, attestandosi sull'11,82%.

Sono 76 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, per un totale di 37.569 morti dall'inizio della pandemia.

Nel Bresciano, in particolare, si contano 1.539 nuovi contagi, dato pressoché coincidente con quello registrato ieri. Al novero delle vittime del coronavirus se ne sono da ultimo aggiunte altre due.

Nel dettaglio, tra le province lombarde Milano è la più colpita con 3.200 nuovi casi, segue appunto Brescia 1.539, quindi Bergamo con 1.112, Monza e Brianza 851, Como con 685, Pavia con 658, Mantova con 640, Cremona con 436, Lecco 282, Lodi 225 e Sondrio 151.

In Italia

Sono 93.157 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in tutta Italia. Ieri erano stati 99.522. Le vittime sono invece 375, mentre ieri erano state 433. Sono 846.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 884.893. Il tasso di positività è all'11,1%, stabile rispetto a ieri (quando era all' 11,2%).

Sono invece 1.411 i pazienti in terapia intensiva, 29 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.615, ovvero 385 in meno rispetto a ieri.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it