Covid, ancora in calo i contagi a Brescia e in Italia

Sono 11.340 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nell'arco delle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 133.783 tamponi eseguiti, un dato che conferma il trend di calo che va registrandosi ormai da oltre una settimana: il numero censito ieri ammontava a 14.989 a fronte di 145.872 esami effettuati.

Scende significativamente il tasso di positività, che si attesta così all'8,4% in calo di poco meno di due punti percentuali rispetto a ieri (10,2%).

Scendono anche i numeri dei pazienti in terapia intensiva, ora 216 (2 in meno di ieri), come pure quelli dei ricoverati nelle aree mediche, in flessione di 85 unità e ora a quota 2.814. Si aggiungono invece altre 77 croci, che portano i morti per Covid della Lombardia a 37.493.

Nel Bresciano, invece, si contano 1.547 contagi, in flessione rispetto ai 1.910 registrati nelle 24 ore precedenti.

Il punto in Italia

Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid-19 sono 99.522 (in calo rispetto ai 112.691 di ieri). I tamponi processati sono 884.893 che portano il tasso di positività al 11,24%. Oggi si registrano 433 decessi (ieri erano 414). I guariti sono 210.353 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 109.886 unità per un totale di 2.218.344.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.000 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.440 con 114 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.197.904 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (11.340), seguita dall'Emilia-Romagna (10.779) e dal Lazio (10.546).

