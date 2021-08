Covid, il punto sul contagio nel Bresciano e in Italia

A fronte di 9.766 tamponi eseguiti, sono 333 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività pari al 3,4% (percentuale molto più alta rispetto ai giorni precedenti e riconducibile probabilmente al numero limitato di test fatti, dovuto alla festività di Ferragosto).

Sono 42 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), mentre scendono i pazienti con il Covid nei reparti ordinari (-9, in totale 308). Un decesso registrato oggi, che porta la somma delle vittime da inizio pandemia a 33.867.

Ecco il dettaglio nelle province: sono stati segnalati 92 casi a Milano (di cui 42 in città), 63 a Varese, 49 a Brescia, 28 a Bergamo, 24 a Cremona, 15 a Mantova, 14 a Monza, 13 a Lodi, 12 a Como, 11 a Pavia, 3 a Lecco e zero a Sondrio.

Nel giorno di Ferragosto, in cui anche gli hub della provincia hanno un orario di apertura ridotto, non sono stati resi disponibili i dati aggiornati sui vaccini.

Il contagio in Italia

Per quanto riguarda i dati a livello nazionale, oggi sono stati registrati 5.664 nuovi casi positivi al coronavirus e 19 decessi (in totale i morti per Covid-19 sono 128.432 dall'inizio dell'epidemia). Il tasso di positività è al 3,5% (ieri era al 2,8%). Sono 12 i nuovi posti letto occupati nelle terapie intensive (totale 383), mentre negli altri reparti i pazienti crescono di 61 unità (in tutto 3.162).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it