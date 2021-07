Covid, il contagio e i vaccini nel Bresciano e in Italia

Con 28.376 tamponi eseguiti è di 369 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in salita all'1,3% (ieri era l'1,1). Sono praticamente stabili i ricoveri con 31 pazienti in terapia intensiva, esattamente come ieri, e 135 negli altri reparti (-1).

È stato inoltre segnalato un decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 33.809.

Pe quanto riguarda le province, 108 nuovi casi si sono verificati a Milano, 43 a Monza, 36 a Varese, 33 a Mantova, 28 a Brescia, 24 a Lodi, 8 a Bergamo e Lecco, 6 a Pavia, 4 a Cremona e 3 a Sondrio.

I vaccini in Italia e nel Bresciano

In Italia riprende a crescere il ritmo della campagna vaccinale, ma negli ultimi giorni la stragrande maggioranza delle dosi somministrate sono richiami, mentre i contagi crescono sospinti dalla sempre piu' diffusa variante Delta. I vaccini a mRNA (prodotti da Pfizer/BioNTech e Moderna) sono i più utilizzati e per di più adesso servono per completare la vaccinazione di chi come prima dose aveva ricevuto AstraZeneca, basato sulla tecnologia a vettore virale. La fiducia in questo vaccino è stata gradualmente erosa da disinformazione dei media e cambi repentini e contradditori da parte delle autorità di regolamentazione sul suo utilizzo.

Lo scetticismo ha influenzato anche l'altro vaccino disponibile e basato a vettore virale, prodotto da Johnson & Johnson. Considerato una svolta per la campagna vaccinale perchè monodose, al momento è il meno utilizzato: il 43% delle dosi è inutilizzato, circa 975mila dosi. Per rendere l'idea, solo il 4% delle dosi Pfizer è inutilizzato ma perchè tenute di scorta. In più, è forte il dubbio che tante persone stiano posticipando il vaccino per evitare di fare il richiamo in vacanza, nel mese di agosto. Ecco spiegato il crollo delle prime dosi: è dal 9 luglio che le seconde dosi superano quota 470mila e che le prime si attestano al di sotto delle 100mila (ad eccezione dell'11 luglio in cui sono state fatte meno somministrazioni, circa 354mila seconde dosi e 54mila prime dosi). Le seconde dosi stanno però facendo crescere la media giornaliera, negli ultimi sette giorni salita a 549mila dosi.

Così nel Bresciano

Il contagio in Italia

Salgono ancora leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.121. Sono invece appena 3 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13.

Sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 244.797. Il tasso di positività è dell'1,9%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri (+0,6%).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it