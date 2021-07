Covid, il punto su contagi e vaccini nel Bresciano e in Italia

Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia con il tasso di positività che rimane stabile all'1,1% come ieri. Sono trentuno i ricoverati in terapia intensiva (+1) e diminuiscono quelli negli altri reparti, che sono 136 (-7). I decessi sono quattro per un totale complessivo di 33.808 morti in regione dall'inizio dell'epidemia di Covid.

Sul fronte delle province sono 165 i nuovi casi registrati nella Città metropolitana di Milano, 48 a Varese, , 30 a Cremona, 29 in quella di Brescia, 27 nella provincia di Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 20 a Como, 19 a Mantova, 17 a Pavia, , 15 a Lodi, , 3 a Sondrio, 1 a Lecco.

I vaccini nel Bresciano

Cala molto lentamente il dato degli over 60 che ancora sfuggono al vaccino anti Covid. Ad oggi sono 2.437.720 - a quanto risulta dal monitoraggio della struttura del commissario Francesco Figliuolo - gli ultrasessantenni che non hanno ricevuto neanche la prima dose. Erano 2.585.513 il 2 luglio scorso; si è registrato quindi un incremento di circa 150 mila in due settimane.

Tra gli over 80 i non vaccinati sono 327.964 (pari al 7,2% del totale della popolazione di questa fascia d'età); nella fascia 70-79 anni senza iniezione restano 736.800 persone (il 12,2%); in quella 60-69 si trovano i più numerosi, sono 1.372.956 (il 18,2%).

Così nel Bresciano

Il contagio in Italia

Salgono ancora i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.121 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.898. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 11.

Sono 244.797 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 205.602. Il tasso di positività è dell'1,3%, in calo rispetto all'1,4% di ieri.

Sono 162 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di uno nel saldo tra entrate e uscite, terzo giorno di fila di risalita del dato.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (ieri 13). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.111, quindi 23 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.284.332, i morti 127.864. I dimessi ed i guariti sono invece 4.112.977, con un incremento di 2.328 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 43.491, in aumento di 777 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 42.218 (+753).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it